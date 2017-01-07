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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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Atatürk Havalimanı'nda özel bir şirkette koruma ve güvenlik memuru olarak çalışan K.D, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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