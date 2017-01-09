Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

İzmir'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'de, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.D'nin (29) sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi.

Şüpheli, ikametgahında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tutuklanmasına karar verildi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa AB'den büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa AB'den büyüktür

iPhone'un gizli özellikleri

iPhone'un gizli özellikleri

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Bakan Işık'tan Başika Kampı açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA