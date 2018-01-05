Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Eskişehir'de sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakaret ettiği iddiasıyla H.K'yi adresinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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