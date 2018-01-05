Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakaret ettiği iddiasıyla H.K'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.