Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla Murat E. (21) hakkında inceleme başlattı.
İncelemenin ardından ekipler, Murat E'yi belirledikleri adreste gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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