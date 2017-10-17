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Sosyal medyadan DEAŞ öven sanığa hapis cezası

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

  • AA
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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı hazır bulundu.
 
Sanık R.Ç, ifadesinde, dini duygularından dolayı sempati duyduğu için terör örgütü DEAŞ'a yönelik sosyal medyadan paylamışlarda bulunduğunu söyledi. Bu paylaşımların suç teşkil ettiğini bilmediğini öne süren R.Ç, pişman olduğunu belirtti.
 
Savcı mütalaasında, sanığın paylaşımlarından dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
 
Sanığa bu suçtan 1 yıl 15 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
 

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