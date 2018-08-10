Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir’de sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan bir kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan Veysel İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel İ.çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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