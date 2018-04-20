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Sosyal medyadan silah satışına gözaltı

Trabzon'da, sosyal medyadan silah sattığı öne sürülen kişi, 4 el yapımı tabanca ve bir tüfek ile yakalandı.

  • AA
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Trabzon'da, sosyal medyadan silah satışı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, sosyal paylaşım sitesinde oluşturduğu "KTÜ 2. El Eşya Platformu"ndan silah satışı yaptığı öne sürülen M.A.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 el yapımı tabanca ve bu silahlara ait 11 mermi ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı, internet üzerinden silah satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.A.T'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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