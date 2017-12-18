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Sosyal medyadan terör propagandası ve hakarete gözaltı

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP/C, MLKP, MKP, BÖG ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen M.D, İ.Y, A.D, E.Ç. ve G.H'nin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.H'nin, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları yurda sokma suçundan arandığı öğrenildi.

Sosyal medyadan terör propagandası ve hakarete gözaltı

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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