Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

'Müslümanlar yabancılaştırılıyor'

New York Times gazetesi, 'Radikal İslam' ile mücadeleye ant içen Trump'a uyarıda bulundu. Gazete başyazısında, 40 bin kişi için söylenen 'radikal islam' sloganının 1 milyar 600 milyon Müslüman'ı yabancılaştırdığına vurgu yapıldı.