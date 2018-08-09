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Sosyal medyadan terör propagandası yapan asker tutuklandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli er B.D'nin farklı isimle sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesabında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.D. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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