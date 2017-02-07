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Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde ve Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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