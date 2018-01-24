Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Sorgusunun ardından Baran, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Gül Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gül Y, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.