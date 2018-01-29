Muğla'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

Muğla'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine yapılan propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.