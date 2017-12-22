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Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Kayseri'de, sosyal medyadan 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla haklarında açılan dava yargılanan, aralarında eski HDP İl Başkanı ile oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan hükümlü sanıklar E.B. ve F.E, başka suçtan tutuklu sanık A.K, tutuksuz yargılanan eski HDP Kayseri İl Başkanı İ.T. ve oğlu H.T. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.G. ise duruşmaya katılmadı.
 
Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıklardan H.T. ve F.E'nin kendilerine ait sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren görüntülerini meşru gösteren, öven ve teşvik eden video paylaşımında bulunduklarını ve bu şekilde örgüt propagandası yaptıklarını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
 
Savcı, diğer sanıklar İ.T, E.B, A.K. ve R.G'nin ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarının propaganda amacı taşımadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.
 
Mütalaanın ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanıklardan H.T, sosyal medya hesabının 2015 yılında çalındığını öne sürdü.
 
Ardından şikayet edip bu sosyal medya hesabını kapattığını iddia eden H.T, "Paylaşımı ben yapmadım. Kapattıktan sonra yeni bir hesap açtım. Bunu 3 yıldır kullanıyorum. İsteseydim burada da paylaşımda bulunurdum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.
 
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.
 
Mahkeme heyeti, sanıklardan H.T. ve F.E'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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