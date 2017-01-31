Sosyal medyayı sarsan ilan! Yarısını satıyor
Bir internet sitesinde yer alan satılık araba ilanı sosyal medyada günün konusu oldu. İlanın diğerlerinden farkı aracın yarısının satılması.
2015 model satılık otomobil ilanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İkinci el araçların satıldığı bir internet sitesine verilen ilanın özelliği ise, satılacak arabanın yarım olması. İstenen fiyat 69 bin TL.
KÖPRÜDE TANK HASARLI
İlanın açıklama bölümünde yer alan bilgi ise en az yarım araç kadar dikkat çekici: 15 Temmuz köprüde tank hasarlı!
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