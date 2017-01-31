Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sosyal medyayı sarsan ilan! Yarısını satıyor

Bir internet sitesinde yer alan satılık araba ilanı sosyal medyada günün konusu oldu. İlanın diğerlerinden farkı aracın yarısının satılması.

  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
x

2015 model satılık otomobil ilanı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İkinci el araçların satıldığı bir internet sitesine verilen ilanın özelliği ise, satılacak arabanın yarım olması. İstenen fiyat 69 bin TL.

KÖPRÜDE TANK HASARLI

İlanın açıklama bölümünde yer alan bilgi ise en az yarım araç kadar dikkat çekici: 15 Temmuz köprüde tank hasarlı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kardak nöbeti devam ediyor

Kardak nöbeti devam ediyor

12 yılın en çok satan otomobil markaları

12 yılın en çok satan otomobil markaları

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA