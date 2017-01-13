Soygun haberi izleyip, marketten gasp yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.Ö. (16) isimli bir çocuk evde televizyon izlerken iki kişinin pompalı tüfekle soygun yaptığını ve daha sonra yakalandığı haberini gördü. B.Ö. ertesi gün arkadaşı İ.K.'ye (17) "Akşam bir haber izledim yüzü kapalı gasp yapan iki kişi yakalanmış. Ben mahallede yüzüm açık giderek marketten para gasp edeceğim. Polis gelsin beni bulsun bakalım" diyerek gasp planı yaptı.

B.Ö., arkadaşı İ.K. ile akşam saatlerinde belirledikleri bir markete pompalı tüfeklerle girip kasadan 200 lira gasp edip kaçtı. Olayı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelmede B.Ö.'nün yüzü açık olduğu için kimliği tespit edildi. Polis, zanlıyı Akkapı Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlının ifadesi doğrultusunda arkadaşı İ.K. de Akkapı Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki çocuk da silahlı yağma suçlamasından tutuklandı.