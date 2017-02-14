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Soygunu engellemeye çalışan liseli genç bacağından vuruldu

Bahçelievler'de tabancayla marketi soymaya çalışan soyguncuyu engellemek isteyen lise öğrencisi genç bacağından yaralandı.Kasadan paraları alan soyguncu kaçarken yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Anadolu  Sokak'ta meydena geldi. İddiaya göre lise öğrencisi B.Y. (16) alışveriş yaptığı sıralarda markete yüzü maskeli bir kişi girdi. Belindeki tabancaya market sahibine doğrutan maskeli soyguncu kasadaki paraları istedi. Market sahibi paraları verdiği sırada lise öğrencisi B.Y soyguncuya müdahele etmeye çalıştı. Soyguncuya lise genç arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tabancanın ateş almasıyla genç bacağından yaralandı. Paraları alan soyguncu yaya olarak kaçtı. Market sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından B.Y. ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken soyguncunun yakanlaması için çalışma başlattı.  

 

 Olay yerine gelen yaralı gencin akrabası Resul Uluç ise şöyle konuştu: "Bakkalı soymaya çalışan çocuğun bir tanesine orda müdahale edince ateş etmiş, bacağından vurmuş onu. Bizim bildiğimiz bu kadar. Şimdi hastanede çocuk benim kapı komşum aynı zamanda akrabayız. Çocuk lise ikinci sınıfta"

 

 

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