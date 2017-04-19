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Sözcü yazarından küstah yazı

Hollanda'da ırkçı lider Wilders'in 'Evet' diyenlerin topluca Türkiye'ye dönmeli' sözüne destek veren nitelikte bir yazı kaleme alan Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses Avrupa'da yaşayan Türkleri aşağıladı.

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Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumundan 'Evet' çıkmasının ardından Hollandalı ırkçı liderler, Türklerin ülkeden göndermeleri gerektiğini söyledi. Irkçı lider Wilders, 'Evet' oyu verenlerin topluca Türkiye'ye dönmelerini istedi. Wilders'in bu ırkçı söylemine Sözcü yazarı Özlem Gürses'den yanıt geldi. 
 
Bir arkadaşının sosyal medyada yazdığı yorumu paylaşan Gürses 'Haydi Avrupa, yap bir güzellik, bitsin bu hasret' ifadelerini kullandı.
 
İşte o yazı;

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