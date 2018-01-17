Sözcü’deki FETÖ kalemşorları ifade verdi

Sözcü gazetesinin suça karıştığı iddia edilen bazı çalışanlarına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazete yazarlarına bir soruşturma daha olduğu öğrenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yazarlar Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk ve Necati Doğru haklarındaki iddialar çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturma savcısına ifade verdi. Haklarında FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla soruşturma açılan 4 yazar 17-25 Aralık kumpası sürecinde ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi-sonrasında skandal yazılara imza atmıştı. Soruşturma dosyasına delil olarak konulan köşe yazılarında Uğur Dündar ve FETÖ gazetesi Özgür Düşünce'de yazan Nazlı Ilıcak ABD'deki skandal Sarraf soruşturma aşamasındayken FETÖ amaçlarına hizmet eder yazılar kaleme almış soruşturmaya ilişkin bazı yazıları anlaşmışcasına aynı gün kaleme almış, kumpas soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı ve bakanlara suçlamalar yöneltmişti.

Emin Çölaşan, Sözcü'deki 29 Ekim 2015 tarihli 'Şimdi Cemaati Savunma Zamanı' başlıklı skandal yazısıyla işin boyutunu örgüt avukatlığına kadar taşırken Sözcü yazarı Necati Doğru ise kanlı darbe girişiminden sadece 2 gün sonra yayımlanan 'Naylon darbe' yazısında "Yoksa bu "tezgahlanmış bir darbe" miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı?" diyerek vatan savunması için kan döken binlerce insana saygısızlık yaptı.

İHANET BAŞLIKLARI

Kaynak: SABAH