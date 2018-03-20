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Sözde barış bildirisinin terörist Bese Hozat’ın talimatı üzerine yayımlandığı ortaya çıktı

Terör yandaşı akademisyenlere yönelik süren davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda sözde barış bildirisinin terörist Bese Hozat’ın talimatı üzerine yayımlandığı ifade edildi.

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"Bu suça ortak olmayacağız" adlı skandal bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada ceza alan akademisyen Aylin Altınay Cingöz hakkındaki gerekçeli karar açıklandı: PKK'nın sözde yürütme konseyi eş başkanı Bese Hozat'ın talimatı üzerine akademisyenler bildiriyi yayınladı. Devleti katliam yapmakla suçlayan akademisyenler, terör örgütünü koruma ve kollama maksadıyla hareket etti.
 
HAPİS CEZASI ALMIŞTI
 
11 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" tarafından açıklanan ve bin 128 akademisyenin imzasını taşıyan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye ilişkin davalar açılmıştı. Skandal bildiriye imza atan akademisyenlerden bazıları imzalarını geri çekerken, Aylin Altınay Cingöz 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
(Sabah)

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