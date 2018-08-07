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Terör örgütü PYD Esed rejimiyle yaptığı kirli pazarlık sonrası sözde meclisleri tek çatı altında birleştirecek

Terör örgütü PYD, kendi gibi eli kanlı Esad rejimiyle yaptığı kirli pazarlık sonrası kontrolündeki bölgelerde oluşturduğu sözde meclisleri tek çatı altında toplayacak. Ortak yönetimin merkezi ise Eyn İsa’da olacak.

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Suriye’de kendi halkını katleden Esad Rejimiyle terör örgütü PYD’nin kirli pazarlığı su yüzüne çıktı. İdlip’e yönelik olası operasyonda Şam Rejimi’ne destek vereceğini açıklayan PYD/YPG’nin, buna karşılık istediği “özerklik” vizesini aldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama PYD’nin oluşturduğu Sözde Demokratik Suriye Meclis’nden (DSM) geldi. 
 
Hebibi’den Küstah açıklama
 
DSM’nin sözde Başkanlık Konseyi üyesi Hikmet Hebibi, terör örgütü PYD’nin işgali ettiği topraklarda oluşturulan sözde yerel meclislerin DSM’nin öncülüğünde tek çatı altında toplanacağını duyurdu. Hebibi, “Özerk yönetimler ve meclisler arasında koordinasyonu sağlayacak bir adım atılacak. Bu kapsamda tüm kantonları kapsayan ortak sivil yönetim oluşturulacak. Ortak sivil yönetimin merkezi Eyn İsa’da olacak” ifadelerini kullandı. Örgütün bu adım ve yapılan açıklama “özerklik provası” olarak yorumlandı.
 
Amerika seyirci kalıyor!
 
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise ABD’nin bu gelişmelere tepki vermemesi. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda kırmızı çizgisini net bir dille ortaya koyanTürkiye, ulusal güvenliğimize yönelik açık tehdit oluşturacak olası gelişmelere seyirci kalmayacağınıbirçok kez açıklamıştı.
AKŞAM

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