Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinden eski Albay Bilal Akyüz hakkında, "Akıncı Üssü" bölgesinde, darbe girişimini engellemeye çalışan 9 kişiyi öldürmek ve 102 kişiyi öldürmeye teşebbüsten açılan kamu davasının, yine sanıkları arasında yer aldığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davayla birleştirilmesi talep edildi.

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personelinin darbe girişimi sırasındaki eylemlerine ilişkin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde Akyüz, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütü yönetmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "askeri komutanlıkların gaspı" suçlarının yanı sıra darbe girişimini protesto etmek için Akıncı Üssü önündeki gösterilere katılan 9 kişinin ölmesi ve 102 kişinin yaralanmasından da sorumlu tutuluyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilatı Şube Müdürlüğünde görev yapan ve Akıncı Üssü'ne gittiği belirtilen Akyüz'ün dosyasını, "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayırarak, ayrı bir esasa kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, mahkeme, Akyüz hakkında, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin yeni dava açılmasının ardından, ayırdığı dosyanın bu davayla birleştirilmesi için Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden onay vermesini istedi.

Mahkemenin yazısında, iki dava arasında irtibat bulunduğu belirtilerek, yargılamanın birliği açısından dosyanın Akıncı Üssü dosyasıyla birleştirilmesi konusunda onay verilip verilmeyeceği soruldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi gelecek günlerde yanıtlayacak.

Darbecilerin sözde "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri listedeki 38 isimden olan Akyüz halen, Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığı personeli diğer 329 kişiyle birlikte "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütü yönetmek" suçlarından yargılanıyor.

Akyüz, Akıncı Üssü davasında ise "Cumhurbaşkanı'na suikast", darbe girişimi sırasında şehit olan 67 asker ve polisi "yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme", 183 vatandaşı "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürme", 2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs, arasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da bulunduğu 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yargılanacak.

Akıncı Üssü iddianamesinde Akyüz'ün, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerinde Ankara'da Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katıldığı belirtilerek, FETÖ'nün darbe girişimini ülke çapında planlayan ve organizasyonunu yapan "Yurtta Sulh Konseyi" içinde yer aldığı kanaatine varıldığı kaydediliyor.