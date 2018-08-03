SpaceX ilk insanlı test uçuşlarına önümüzdeki yılın Nisan ayında çıkacak

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlamak için artık son hazırlıklarını yapıyor. NASA, SpaceX'in önümüzdeki yıl itibarıyla ilk insanlı test uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan takvime göre Crew Dragon uzay kapsülünün ilk insansız yörünge uçuşu Kasım 2018'de yapılacak. Uzay ajansı, insanlı deneme uçuşları için ise 2019'un Nisan ayını hedef olarak göstermiş. Bu iki görevin başarıyla sonlanması halinde bu sefer sıra resmi uçuşlara gelecek.

Ancak bundan önce elbette Falcon 9 ve Crew Dragon uzay araçlarınının insan taşımak için tamamıyla hazır olduğunu gösteren bir sertifikasyon alınması gerekiyor. NASA'nın da bu sertifikasyonu 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi çıkarması bekleniyor.

Boeing, 'uzay yarışında' geride kaldı

Diğer taraftan NASA'nın ISS'e insan taşıması için anlaşma yaptığı bir diğer şirket olan Boeing ise deneme uçuşlarında SpaceX'in biraz gerisinde kalmış durumda. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Haziran ayında yapılan bir test sırasında şirketin Starliner isimli uzay kapsülünde önemli bir hata tespit edilmişti. Boeing bunun ardından test uçuşlarını altı ay ertelemek zorunda kaldı. Asıl plan ise ilk insansız test uçuşunun bu ay (Ağustos 2018) yapılması yönündeydi.

NASA; SpaceX ve Boeing ile ISS'e insan taşıyabilecek uzay araçları geliştirmeleri için 2014 yılında sırasıyla 2.6 ve 4.2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. O zamanki anlaşma aslında her iki şirketin de 2017'de hazır olması gerektiğini söylüyordu. Ancak Boeing ve SpaceX bu planın yaklaşık üç yıl gerisinde kaldı.

(Donanım Haber)