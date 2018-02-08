SpaceX'in inişini göstermediği merkez rokete ne oldu?

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün geceki Falcon Heavy test uçuşuyla adeta tüm dünyanın gözleri önünde dev bir teknoloji şovu yaptı. Simultane bir şekilde iki roketi uzaydan geri getirip Yeryüzü'ne indiren şirket, bununla da kalmayıp yörüngedeki Tesla Roadster aracı üzerinden saatlerce canlı yaparak adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.

Ancak her ne kadar görev SpaceX için çok büyük bir başarıyla sonlanmış olsa da yayını izleyen birçok insanın aklında şu soru kaldı:"İnişini göremediğimiz merkez iticiye ne oldu?". Zira iniş denemesinin okyanusun ortasında gerçekleşmesinden dolayı yine roketin tam iniş yapacağı sırada drone gemisiyle olan iletişim kesilmişti. Elon Musk, akıbetini bilmediğimiz merkez iticinin son durumunu düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Merkez iticinin yeterli yakıt kalmaması nedeniyle düzgün bir iniş gerçekleştiremediğini belirten Musk,"Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu merkez iticinin durumu haricinde neredeyse kusursuz bir başarıyla sonlandı. İniş denemesinden önce yakıtın bitmesi nedeniyle roket yavaşlayamayıp düzgün bir iniş gerçekleştirememiş.

DonanımHaber'de yer alan bilgiye göre, Drone gemisinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta 480 km/s gibi bir hızla suya çakıldığını düşünüyoruz. Kameralar da patlamadıysa bu anın görüntülerini de yayınlayacağız. İzlemesi eğlenceli bir görüntü olacağından eminim." ifadelerini kullanıyor.