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SPK Başkanı görevinden ayrıldı

Bloomberg'in haberine göre görev süresi dolan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı.

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Bloomberg'e bilgi veren bir kaynak görev süresi dolan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ın çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıkladığı belirtildi.
 
SPK'nin internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu boş bırakıldı.
 

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