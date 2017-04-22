Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Doğum Programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Doğum Programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Peygamber efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) en güzel rehberdir. Ahlakı, tavsiyeleri ve sünneti dünya için ahiretin pusulasıdır" dedi.