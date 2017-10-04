Sri Lanka'daki ölümde skandal ihmaller zinciri! Cenazeyi bir poşete sarıp...

Baba Mehmet Cemal Aslan ve kuzen Nevruz Özhan'ın SABAH'a yaptığı açıklamada Delil'in ölümünden hemen sonra Sri Lanka'da herhangi bir ölüm raporunun tutulmadığını, gemiye savcı değil bir asker, bir sağlık personeli ve bir fotomuhabirin giderek çekim yaptığını, ardından da poşete sarılı cenazeyi bir botla kıyıya çıkardığını söyledi.

İddiaya göre olay 30 Eylül sabahı gerçekleşti. Gemide henüz 3 günlük elektrik - elektronik mühendisi olarak staj yapan Delil Aslan, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü sırasında Sri Lanka yakınlarında olan gemi, baba Mehmet Cemal Aslan ve kuzen Nevruz Özhan'ın anlatımına göre, savcı çağırmadan sadece bir asker, bir sağlık personeli ve fotomuhabire çekim yaptırarak cenazeyi bir botla kıyıya çıkarttı.

Oğlunun ölüm haberini o günün akşamı öğrenen baba Mehmet Cemal Aslan ve akrabaları hemen Sri Lanka'ya gitti. Olayı anlatan baba Aslan şunları söyledi; "Şirketin Sri Lanka'da bulunan Türkiye Konsolosluğu'na bilgi vermesi gerekirken, bu bilgiyi biz konsolosluğu arayarak kendimiz verdik. Oğlumun cenazesinin Sri Lanka'da bulunduğu hastanenin adını dahi biz kendi imkanlarımızla, Sri Lanka'da olayın haberini yapan haber ajanslarının verdiği bilgiler doğrultusunda öğrendik. Bize şirket çalışanları tarafından verilen çelişkili ve gecikmeli bilgilerin ardından, Sri Lanka'ya gitmeye karar verdik. Dün öğleden sonra Colombo'ya vardığımızda ilk olarak konsolosluk ve büyükelçilik çalışanlarıyla görüştük. Bu durum büyük adli bir olay olduğu için Sri Lanka'da birinci duruşmayı konsolosluğun araya girmesi ile 2 Ekim 2017 günü yaptı. İkinci duruşması ise bugün yapılacak.

"PARMAĞI KOPMUŞ VE VÜCUDUNDA PATLAKLAR VAR"

Şirket bize oğlumuzun düşük volt çarpması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi. Fakat bugün iki yeğenimle birlikte morga cenazeyi görmek için gittiğimizde, parmağın koptuğunu ve vücudunda birkaç yerde patlaklar olduğunu gördük. İş güvenliği uzmanı olan ve mahkemelerde iş kazalarında bilirkişi olarak görev yapan yeğenimin inlemeleri sonucunda ölümün düşük bir voltla olmadığı kanısındayız. Şirket, oğlumuzun cenazesini hiç bilmediğimiz bir ülkede bırakarak, hem hiçbir prosedüre uymamış, hem de cenazeyi sahiplenmemiş. Oğlumuzun cenazesi hiçbir yerde görülmeyen ve hiçbir cenazeye yakışmayacak bir biçimde poşede sarılarak hayatını kaybettiği bölge olan Hambantota kentinden Colombo'ya getirilmiştir. Buradaki mahkeme sonuçlandığında, prosedürler uzamadığı takdirde, cenazemizle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkacağız" dedi.

OLAY YERİ İNCELENMEMİŞ!

Delil Aslan'ın kuzeni Nevruz Özhan yaşanan skandal olayla ilgili; "Kuzenimin ölüm anını gördüğü iddia edilen mühendisin dilinin tutulduğu ve konuşamadığı söylendi. Duruşmaya katılmayan ve duruşma sonrası Hindistan'a doğru giden gemiden sadece olayı hiçbir şekilde görmeyen bir kişi geride bırakılmış. Olay sonrası konsolosluğa dahi bilgi verilmemiş. Bilgiyi biz verdik. Delil'in ölümüne şahit olan mühendis ile görüştürmediler. Öğrendiğimize göre kuzenimin ölümü ardından herhangi bir ölüm raporu düzenlenmemiş. Olay yeriyle ilgili hiçbir incelemede bulunulmamış. Savcı yerine bir botla sadece bir asker, bir sağlık personeli ve bir fotomuhabir giderek fotoğraf çekmiş ve cenazeyi bota alarak kıyaya çıkarmış. Burada şirket tarafından mağdur edildik" dedi.

Ayrıca normal şartlarda 5 Ekim sabahı İstanbul'a getirilmesi beklenen cenaze için işlemlerin yavaş işlediğinden de şikayetçi olan Nevruz Özhan baba Mehmet Cemal Aslan'ın ve kendilerinin mağdur edildiğini belirtti.