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SSM Müsteşarı Demir: 550'ye yakın proje yürütüyoruz, öğrencilere önemli görevler düşecek

SSM Müsteşarı Demir, 'SSM'de 550'ye yakın proje yürütülüyor, ileride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşecek.' dedi.

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Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Müsteşarlıkça 550'ye yakın proje yürütüldüğünü belirterek, "İleride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşecek." dedi. 
 
Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Türkkuşu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 
 
Demir, törende yaptığı konuşmada, havacılık projelerinin arka arkaya geldiğine işaret ederek, özellikle bu alanda eğitim gören öğrencilerin şanslı bir dönemde olduğunu söyledi. 
 
Türkiye'nin kendisine bağımsız politikalar çizme yönünde gösterdiği iradeden dolayı zor günler geçirdiğini dile getiren Demir, "Güçlü olmak bunların başında geliyor. Savunma sanayisinde güçlendiğimiz, bağımsızlaştığımız zaman istikbal ve istiklalimizi garanti altına alacağız." diye konuştu.
 
Savunma Sanayii Müsteşarlığında (SSM) 550'ye yakın proje yürütüldüğünü aktaran Demir, ileride bu projelerin hepsinde öğrencilere önemli görevler düşeceğini kaydetti.
 
Demir, üniversitelerin endüstriyle entegre olması gerektiğinin altını çizdi. 
 
 
 

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