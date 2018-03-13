Star ’da 19. yıl coşkusu
Türk basınında değişimin öncülüğünü yapan milli iradenin sesi Star Gazetesi, 19. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarının da katıldığı törenle kutladı.
19 yıl önce 11 Mart’ta yayın hayatına başlayan Star Gazetesi, dün kuruluş yıl dönümünü kutladı. TürkMedya’da düzenlenen kutlamaya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici, Star Gazetesi Yayın Danışmanı Halime Kökce, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, yazarlarımız Ersoy Dede, Hüseyin Gülerce, Resul Kurt, Selahaddin E. Çakırgil, Selim Atalay ile TürkMedya çalışanları katıldı. Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek “Çok şükür, buraya adım attığım günden beri bu heyecanı duyuyorum” dedi.
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak
ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ
Albayrak şöyle devam etti: “Bulunduğumuz dönem ve yürüttüğümüz görev itibarıyla, bugün Mehmetçiğimizin güneyde yaptığı mücadeleden farklı bir mücadele yürütmediğimizi düşünüyorum. Küresel kuşatma karşısında yaptığımız mücadelenin ondan daha az önemli olmadığını düşünüyorum.” Nuh Albayrak’ın ardından çalışanlar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Albayrak, 19. yıl pastasını keserken çalışanlar da bu coşkuya ortak oldu.
Törende Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yönetici ve çalışanlarla birlikte pasta kesti.
AHMETGEMİCİ: BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİ VE İNANÇ KODLARIYLA GAZETECİLİK YAPIYORUZ
Ahmet Gemici (Star Gazetesi Yayın Koordinatörü): Hayatının henüz baharında enerjik ve geleceğe umutla bakan 19 yaşında genç bir gazeteyiz. Attığımız manşetler, yaptığımız haberler ve birbirinden değerli yazarlarımızla gündem oluşturan, Türk medyasında sözünün ağırlığı ve karşılığı olan bir yayın kuruluşuyuz. Baş döndürücü bir hızla gelişen iletişim sektöründe bu değişime ayak uydurabilmek için aynı hızla tepki veriyor, adımlar atıyor, hamleler yapıyoruz. Çok geniş ve farklı düşünce grupları tarafından ‘bugün ne yazmış’ merakı ve ilgisiyle takip edildiğimizin de farkındayız. Genç yaşımıza rağmen; duruşu, çizgisi, birikimi ile yazılı medyada özgül ağırlığımız hayli yüksek. Bu toprakların değerleri ve inanç kodlarıyla gazetecilik yapıyoruz. TürkMedya Ailesi’nin bir üyesi olarak yeni ve güçlü Türkiye yolunda hep birlikte nice 19 yıllara diyorum.
HALİME KÖKCE: STAR MEVZİYİ HİÇ TERK ETMEDİ
Halime Kökce (Star Gazetesi Yayın Danışmanı): Star gazetesinin 19’uncu, benim gazetedeki 11’inci senem. 2007’den bu yana Star’dayım. Hrant Dink cinayetinin, Cumhuriyet Mitinglerinin, 27 Nisan e-muhtırasının etkisi altındaydı Türkiye. Türkiye bu, darbesi, muhtırası, müdahalesi eksik olmaz ya, öyle bir dönemdi işte. 28 Şubat’ın karanlık günlerini iki gazete bir televizyon kanalıyla geçirmiş olan bizler için medyanın çeşitlendiği, çevrenin sesi olabilecek mecraların çoğalmaya başladığı bir dönemdi. Star gazetesi de buna talip bir gazetecilik yapmaya çalışıyordu. O günleri aratacak badireler atlattık bu çatı altında. Çok daha büyük saldırılara maruz kaldı Türkiye. Star gazetesi olarak mevziyi hiç terk etmedik, 17-25 Aralık’ta da nöbetteydik, 15 Temmuz’da da. Daha nice hizmet yıllarına...
SABRİYE ERGİN: DENEYİMİMİZİ ÖZVERİYLE HARMANLIYORUZ
Sabriye Ergin (Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü): Türkiye’nin 19 yıllık süreçte geçirdiği zorlu, gururlu, inişli çıkışlı anları tarihe doğru şekilde kayıt etme misyonuyla görevimizi yerine getiriyoruz. 19 yıl bir gazete için artık ayakların öncesinden daha sağlam yere basması ve bu bilinçle hareket etmek demek. Gazetemizin her bireyi bu bilinci, kendi deneyim ve özverileriyle harmanlayarak her gün okuyucularımıza sadece perdenin ön tarafını değil arka tarafını da gösterebilen yeni bir şeyler sunuyor. Gururla daha nice yıllarımız olsun.
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