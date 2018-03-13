Star ’da 19. yıl coşkusu

Törende Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yönetici ve çalışanlarla birlikte pasta kesti.

AHMETGEMİCİ: BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİ VE İNANÇ KODLARIYLA GAZETECİLİK YAPIYORUZ

Ahmet Gemici (Star Gazetesi Yayın Koordinatörü): Hayatının henüz baharında enerjik ve geleceğe umutla bakan 19 yaşında genç bir gazeteyiz. Attığımız manşetler, yaptığımız haberler ve birbirinden değerli yazarlarımızla gündem oluşturan, Türk medyasında sözünün ağırlığı ve karşılığı olan bir yayın kuruluşuyuz. Baş döndürücü bir hızla gelişen iletişim sektöründe bu değişime ayak uydurabilmek için aynı hızla tepki veriyor, adımlar atıyor, hamleler yapıyoruz. Çok geniş ve farklı düşünce grupları tarafından ‘bugün ne yazmış’ merakı ve ilgisiyle takip edildiğimizin de farkındayız. Genç yaşımıza rağmen; duruşu, çizgisi, birikimi ile yazılı medyada özgül ağırlığımız hayli yüksek. Bu toprakların değerleri ve inanç kodlarıyla gazetecilik yapıyoruz. TürkMedya Ailesi’nin bir üyesi olarak yeni ve güçlü Türkiye yolunda hep birlikte nice 19 yıllara diyorum.

HALİME KÖKCE: STAR MEVZİYİ HİÇ TERK ETMEDİ

Halime Kökce (Star Gazetesi Yayın Danışmanı): Star gazetesinin 19’uncu, benim gazetedeki 11’inci senem. 2007’den bu yana Star’dayım. Hrant Dink cinayetinin, Cumhuriyet Mitinglerinin, 27 Nisan e-muhtırasının etkisi altındaydı Türkiye. Türkiye bu, darbesi, muhtırası, müdahalesi eksik olmaz ya, öyle bir dönemdi işte. 28 Şubat’ın karanlık günlerini iki gazete bir televizyon kanalıyla geçirmiş olan bizler için medyanın çeşitlendiği, çevrenin sesi olabilecek mecraların çoğalmaya başladığı bir dönemdi. Star gazetesi de buna talip bir gazetecilik yapmaya çalışıyordu. O günleri aratacak badireler atlattık bu çatı altında. Çok daha büyük saldırılara maruz kaldı Türkiye. Star gazetesi olarak mevziyi hiç terk etmedik, 17-25 Aralık’ta da nöbetteydik, 15 Temmuz’da da. Daha nice hizmet yıllarına...

SABRİYE ERGİN: DENEYİMİMİZİ ÖZVERİYLE HARMANLIYORUZ