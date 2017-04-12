Star Gazetesi duyurdu, gurbetçi aileler Avrupa'da zulme karşı birlik oldu

Star Gazetesi, "Çocuklara Nazi zulmü" manşetiyle Almanya'da çocukları elinden alınan binlerce gurbetçinin sessiz çığlığına tercüman olmuş, maruz kaldıkları zulmü tüm dünyaya duyurmuştu.

Bu manşetin üzerine Alman hükümetinin çocuklarından ayırdığı acılı aileler Star Gazetesi'ni ihbar yağmuruna tutmuş, Muhammed iken Marcus, Hasan iken Hans olan binlerce çocuğun hikayesi ortaya çıkmıştı.

Sudan sebeplerle küçük yaşta ailelerinin elinden alındıktan sonra dayaklarla, din değiştirme ayinleriyle beyinleri yıkanan, ailesine ve Türk milletine düşman olarak yetiştirilen, isimleri ve dinleri değiştirilen çocukların aileleri, birlik oldu ve uygulanan sistematik zulme ortak ses vermeye başladı.

ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINAN AİLELERDEN PROTESTO

Çocukları ellerinden alınan aileler, AB kurumları yakınında çadır kurdu

Almanya'nın anne ve babalarından ayırdığı çocukların aileleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınında çadır kurarak gösteri düzenledi.

Alman Gençlik Dairesinin (Jugendamt) aldığı çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kurulan Umut Yıldızı Derneğinin düzenlediği gösteri kapsamında, Brüksel'de AB Komisyonu ile AB Konseyi binaları arasındaki Schuman Meydanı'na çadır kuruldu.

Gösteriye dernek yöneticilerinin yanı sıra dört yaşındaki çocuklarının kulağının su toplamasının geç fark edildiği iddiasıyla üç çocuğu birden ellerinden alınan Dahlhoff ailesi de katıldı.

3 ayrı koruyucu aileye verilen ve en küçüğü 1,5 yaşında olan çocukların aile tarafından ancak iki haftada bir görülmesine müsaade ediliyor. Aile, kardeşlerin böylece bizzat devlet eliyle birbirlerinden ayrıldığını söylüyor.

"POLİS KOLUMU ÇEVİRDİ VE ÇOCUKLARIMI ALIP GİTTİ"

Polislerin geçen sene eve gelip çocukları zorla aldığını anlatan anne Ayşe Dahlhoff, "Üç polis benim kolumu tuttu, kolumu çevirdiler ve çocuklarımı alıp gittiler." dedi. Çocuklarını geri isteyen, onlardan vazgeçmediğini söyleyen anne, "Neden anneme vermediler? Niçin vermiyorlar, neden korkuyorlar?" dedi.

Acılı baba ise, aileye yapılan kötülüğün anlatılacak gibi olmadığını belirterek, "Bu kabus bitsin, çocuklarımız geri gelsin. Gerçekten çok üzülüyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI ALMAK İÇİN VERDİĞİM SAVAŞTAN USANMAYACAĞIM"

Anneanne Zeynep Özsarıoğlu, çocukları almak için verdiği savaştan usanmadığını ve usanmayacağını kaydederek, "Çok üzülüyorum durumlarına. Annelerinin ve babalarının durumlarına çok üzülüyorum. Anne ve baba çocukların durumlarını gördüklerinde yanlarında destek vermek için yanlarında olmam gerekiyor. Mutlaka teselli etmek zorundayım." ifadelerini kullandı. Anneanne, kendilerini gördükleri zaman ayrılmak istemediğini anlattı.

"ÇOCUKLARIMIZ ALKOLLE ORALARDA TANIŞIYOR"

Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay ise, ailelerinden ayrılan çocukların sorunlarına dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Sadece Türk ve Müslüman çocuklar değil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Norveç vatandaşlarının çocuklarının da koruma altına alındıktan sonra yakın akrabalarına verilmelerini istiyoruz. Bu anneanne, babaanne, amca, hala ve teyze de olabilir." dedi.

Bunun özellikle göçmen çocukları için büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Altay, "Bu çocukların anadil ve kültürlerini yakın akrabaları yanında muhafaza edeceğimizi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı. Ailelerinden alınıp Gençlik Merkezilerine verilen çocukların ilk kez buralarda alkolle tanıştığını anlatan Altay, bu çocukların sonradan suç işlemeye yöneldiğini ifade etti.

HER SENE ONBİNLERCE ÇOCUK AİLELERİNDEN KOPARILIYOR

Jugendamt her yıl artan oranda on binlerce çocuğu ailelerinden koparıyor. Verilere göre, 2014'te 48 bin 59, 2015'te 77 bin 645 çocuk ailelerinden alındı. Bu sayı, 2005 yılında 25 bin 664 idi.

Özellikle göçmen kökenliler, bu şekilde çocukların kendi kültürlerinden uzaklaştırılarak asimile edildiklerini savunuyor.