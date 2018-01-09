Star Trek Discovery yeni bölüm ne zaman? Star Trek 1. sezon 10. bölüm izle

Star Trek Discovery 1. sezon 10. bölüm nasıl izlenir? Star Trek yeni bölüm izlemek isteyen dizinin fanları, Star Trek yeni bölüm yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Star Trek Discovery 1. sezon 10. bölüm 8 Ocak Pazartesi akşamı ABD’nin CBS kanalından yayınlandı. Peki, Star Trek Discovery Türkiye’den nasıl izlenir? Netflix üyeliği olanlar tarafından izlenebilen Star Trek Discovery dizisi her yeni bölümüyle nefes kesen bir maceraya imza atıyor. CBS kanalının yeni Star Trek dizisi, günümüzün çağdaş versiyonu şeklinde, Star Trek serisinin olaylarından 10 yıl öncesini konu edinir. Uzun metrajlı filmlerin zaman çizelgesinden ayrı olarak, yeni dünyalar ve medeniyetler keşfeden USS Discovery mürettebatını izler. Discovery, Star Trek tarihinde daha önce bahsedilen ancak keşfedilmemiş bir olayın etrafında dönüyor.

STAR TREK DİSCOVERY KONUSU NEDİR?

Muhtemelen televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en baskı altında hazırlanan serisi Star Trek: Discovery olmuştur. Şöyle ki; yeni bir Star Trek serisi çekmek 30 sezona yayılmış 6 farklı diziye ait 725 bölüm ve yanında 13 sinema filmiyle 50 yılını geride bırakmış, koskoca efsanenin yükünü sırtlanmak anlamına geliyor. Hata payı yok, zira 12 yıldır yeni seri beklemekten sıkıldıkları için bizzat Star Trek Continues, Renegades ve Axanar gibi yapımlara imza atmış zor bir fan kitlesini tatmin etmek zorundasınız. Dahası, internette her şeyi yerin metrelerce altına gömmek için fırsat kollayan konuyla alakalı/alakasız sosyal medya neferleri de cabası…

Serinin sadece CBS’in ücretli internet tabanlı kanalı CBS All Access’ten yayınlanacağı açıklandığında ise kelimenin tam anlamıyla kıyamet koptu. Söz konusu servise üye olup para vermek istemeyen trekkie’lerin protestoları bugün dahi sürmekte.

Star Trek tarihine baktığımızda yeni açılan bir kanalın ayakta kalmasını sağlamak için Star Trek markasının daha önce de kullanıldığını görürüz. 1995 yılında yayınlanan Star Trek: Voyager, o dönemler kurulan UPN adlı kanalda yayınlanmış ve kanalın kemik bir izleyici kitlesi kazanmasına olanak tanımıştı. Hatta bu taktik Voyager’dan yıllar önce, asla gün yüzüne çıkmamış Star Trek: Phase II projesi için de düşünülmüş, ancak uygulanamamıştı.

Star Trek: Discovery’yi CBS All Access’te yayınlanmasından hemen sonra Netflix’ten de izlemek mümkün. Hatta asla haftalık periyotla dizi yayınlamayan, ancak sezon bitince toplu yayınlama yapan Netflix bu prensibini ilk kez Star Trek: Discovery için bozdu. Seri, tüm dünyayla birlikte Türkiye Netflix’inde aynı anda Türkçe altyazı ve dublaj seçeneğiyle yayınlanıyor.

Star Trek: Discovery’nin ilk sezonunda bir bölümün ortalama bütçesi 8 ila 8.5 milyon dolar arasında. Bu rakam Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlarla aynı olduğu gibi Marco Polo gibi başarılı olamamış serilerle de aynı. Elbette bütçe bir serinin başarılı olması için yeterli değil, ancak özellikle geleceği resmeden bilimkurgu türünde bir yapımın izleyicinin gözünde doyurucu olması için çok kritik. Ayrıca yapımcıların kadroya işinin ehli oyuncular dahil edebilmelerine de olanak sağlaması açısından kenara itilmesi imkansız.