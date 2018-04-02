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Star’a ‘En iyi gazete’ ödülü

Erzurum Arena Gazetesi’nin İstanbul’da ikincisini düzenlediği Ulusal Palandöken Ödül Töreni’nde ‘En iyi gazete’ ödülünü Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak aldı.

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Albayrak’ın Erzurum Arena Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Burak Codur’dan ödül aldığı geceye sanat, siyaset ve spor dünyasından da çok sayıda katılım oldu. Gecede ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal ‘En iyi sinema-dizi erkek oyuncusu’, Vildan Atasever ‘En iyi sinema-dizi kadın oyuncusu’, Efe Koçyiğit ise ‘Yılın en iyi çıkış yapan ismi’ ödülünü aldı. 

Ödülü Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak aldı. 

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