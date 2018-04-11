Stonehenge'teki dev kayalar doğal olabilir mi?

Günümüzde İngiltere'nin Wiltshire şehrinde bulunan gizemli neolitik yapı Stonehenge, yüzlerce yıldır arkeologlara hayranlık uyandırıyor. Bu taş anıtı inşa eden kültür ya da kültürler, arkalarında hiçbir yazılı kayıt bırakmamış olsa da, uzmanlar Stonehenge'i araştırmaya devam ediyor.

YAKINLARINDA SONRADAN DOLDURULMUŞ ÇUKURLAR BULUNDU!

Stonehenge'in tam olarak neden inşa edildiği asla bilinmedi. Yakın zamana kadar araştırmacılar yapının en büyük tek parça taşlarının yaklaşık 30 km uzaklıkta düzgünce kesildiğini ve daha sonra bilinmeyen yollarla yerlerine getirildiğini belirtiyordu. Fakat başka bir uzman ise bunun tam olarak doğru olmadığını söylüyor.

Iflscience sitesinin haberine göre Mike Pitts'in bulguları (Bu bulgular ve araştırma raporu British Archaeology'de yayınlandı), Stonehenge'in en ünlü yekpare yapılarının binlerce yıldır aynı yerde bulunduğunu gösteriyor. 1970'lerde Pitt'in en büyük kayalardan biri olan Topuk taşı etrafında araştırma yapmasına izin verildi. Pitt daha sonra tekrar boldurulmuş 6 metrelik geniş çaplı bir çukurun kanıtlarını buldu.

35 TONLUK KAYA!

Bu çukur durmakta olan bir kayayı desteklemek için çok genişti, ama 5.9 metre boyunda ve 35 tonluk Topuk taşı için doğru büyüklükteydi. Pitts yaptığı açıklamada kayanın uzak bir yerden taşınmadığını, aksine bulduğu çukurun hemen yakınına taşındığını vurguluyor.

Topuk taşı diğer büyük taşlardan farklı olarak ana taş çemberinden uzak durmaktadır. Daha düzgün bir şekle dönüştürülmemiş ya da diğer diğer taşlar gibi bir şekilde değiştirilmemiştir.

Pitts ve ekibi yapının dairesinde yer alan 16 numaralı taş olarak adlandırılan büyük bir kayanın yanında sonradan doldurulmuş başka bir çukur daha buldu. Bu taş da aynı Topuk taşı gibi çok büyük ve şekli de diğer taşlar gibi değiştirilmemiş. Bununla birlikte Pitts, 1970'lerde yaptığı araştırmaları yeni jeolojik kanıtlarla da destekledi.