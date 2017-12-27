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Stratejik ortaklığımız halklarımızın güvencesi

Sudan ziyaretinde iki liderin ortak bildirisinde “Stratejik ortaklığımız ile ilişkilerimiz ve iş birliğimiz daha da güçlenerek halklarımızın çıkarlarına uygun diyalog geliştirilecektir” denildi.

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Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Beşir görüşmelerinin ardından ortak bildiri yayımladı: Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, iş birliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde işbirliğini daha da geliştirmek için Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur. Bildiride, bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi alanında imzalanan anlaşmalarda Osmanlı tarih mirasının yeniden canlandırılması projelerini içeren Port Sudan ve Savakin’e de dikkat çekildi.
 
Övgüyle bahsetti en büyük madalyayı verdi 
 
Ortak bildiride Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle kardeşi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkenin en büyük madalyasını takdim etmiştir” ifadesi kullanıldı.
 
 

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