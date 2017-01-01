STV dizisinde noel baba kılığında bombalı eylem planı
FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de Rus büyükelçi suikastını neredeyse birebir yayınla 'Kollama' dizisi büyük ses getirmişti. Büyükelçi cinayeti dizide 89. bölümde sahnelenirken dizinin 90.bölümünde Noel Baba kılıklı bir terörist canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gidiyor.
FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de Rus büyükelçi suikastını neredeyse birebir yayınla 'Kollama' dizisi büyük ses getirmişti. Büyükelçi cinayeti dizide 89. bölümde sahnelenirken dizinin 90.bölümünde Noel Baba kılıklı bir terörist canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gidiyor.
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