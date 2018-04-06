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Kahramanmaraş'ta su kanalına uçan araçtan sağ kurtuldu

Kahramanmaraş'ta otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Hakan Taş sağ kurtuldu.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Hakan Taş idaresindeki 46 AS 553 plakalı otomobil, çakıl taşlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek suyla dolu kanala uçtu.

YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİ KURTARDI

Kazayı gören bir vatandaş, hemen suya girerek sürücü Hakan Taş’ı su dolu kanaldaki otomobilin içinden çıkardı.

Olay yerine 112 acil ekipleri sürücü Taş’ı hastaneye kaldırdı. Her hangi bir yara almayan sürücü daha sonra kaza yerine gelerek otomobilini su kanalından çıkartmak için uğraştı.

Kazayı gören Cuma Köse isimli bir vatandaş, “Ben kazayı gördükten sonra hemen halat yardımıyla suya girip sürücüyü çıkarttım. Sürücüyü sakinleştirdim ve kanalın içinde bulunan otomobilden çıkarttım” diye konuştu.

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