Sakarya'da su parkının havuzuna giren 3'ü çocuk 5 kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkının havuzunda elektrik akımına kapılan 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir su parkında, havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların çırpındığını gören 2 kişi daha havuza girdi.
İlk belirlemelere göre 6 kişi elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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