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Sakarya'da su parkının havuzuna giren 3'ü çocuk 5 kişi öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkının havuzunda elektrik akımına kapılan 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir su parkında, havuzda yüzen 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların çırpındığını gören 2 kişi daha havuza girdi.

İlk belirlemelere göre 6 kişi elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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