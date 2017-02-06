İnfaz ekibi 5 saat bekleyip yakaladı
Adana polisi, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 29 yaşındaki Ferhat Aslan'ı şehirlerarası otobüste yakaladı.
- DHA
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ferhat Aslan'ın, Batman'dan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat ettiği bilgisini aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, 5 saat boyunca otobüsün gelmesini bekledi. Otobüsleri tek tek durduran ekipler, içerisindeki yolcuların kimlik kontrolünü yaparak Ferhat Aslan'ı yakaladı. Gözaltına alınan Aslan, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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