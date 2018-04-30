Suç örgütü lideri Fırat D. yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında, organize suç örgütü elebaşı Fırat D. ile yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.