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Sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan 9-13 yaşındaki 9 öğrenci tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

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