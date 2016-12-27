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Bartın’da suçüstü yakalanan hayvan hırsızları tutuklandı

Bartın’da jandarmanın operasyonu sonucunda çaldıkları hayvanlarla birlikte suçüstü yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

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Çaycuma’nın Filyos beldesi Aşağısarmaşık köyünde 2 ahırdan çaldıkları hayvanları 37 PH 839 plakalı panelvan minibüse bindiren hayvan hırsızları, Bartın merkeze bağlı Akıncılar Köyünde Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Panelvan minibüse önden giderek gözlemcilik yapan 67 EP 849 plakalı bir otomobil ile birlikte 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan H.Ç.(41), E.S.(43),M.Ç.(53),E.Ç.(36) ile İ.A.(32) isimli şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye çıkartıldı. Hayvan hırsızlığı şebekesinin Bartın ve çevresinde son 3 ayda 17 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları belirlendi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlıların yakınları adliyede görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.  

 

 

 

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