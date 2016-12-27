Bartın’da suçüstü yakalanan hayvan hırsızları tutuklandı

Antalyalı imam yerli sosyal paylaşım sitesi kurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan imam, yerli paylaşım sitesi kurdu. www.enfal46.com isimli sitenin, facebook ve twitter'a alternatif olacağını söyleyen imam Hasan Tekin, halen kullanımda olan sosyal paylaşım sitelerinin yabancılara hizmet ettiğini ve istihbarat topladığını ileri sürdü.