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Sudan Büyükelçiliği’nde görevli diplomat FETÖ'den tutuklandı

Bylock kulandıkları tespit edilen Sudan Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yaparken ihraç edilen A.T tutuklandı.

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Muğla’da FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kulandıkları tespit edilen Sudan Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yaparken ihraç edilen A.T tutuklandı.
 
Ayrıca  Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ederken Bylock’un eşi tarafından kullanıldığı belirlendikten sonra tahliye edilen O. A. nın eşi H. A.  da tutuklandı. (Milliyet)

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