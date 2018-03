Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Altohamy: Sudan'ın kalkınmasını sömürgeciler değil Türkiye yapacak

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD), Afrika seyahatinde yapılan iş anlaşmaları hakkında bilgi vermek üzere İstanbul'da gazeteci ve yazarlarla buluştu.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra "helal kazanç" ve "adil paylaşım" konuları masaya yatırıldı.

- "Çalışmaların iki ülkeye de büyük faydası olacak"

Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Altohamy, toplantıda yaptığı konuşmada, Sudan'ın kalkınmasında Türk iş adamı ve siyasilerinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Altohamy, Türkiye ile Sudan arasındaki kardeşlik bağının tarihe dayandığını belirterek, "Uzun zamandır kopmuş olan bu bağ, cumhurbaşkanları ziyareti sonucunda yenilendi. Yapılan bu ciddi çalışmaların iki ülkeye büyük bir faydası olacağını umuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretine eşlik eden iş adamlarının birçok anlaşmaya imza attığına işaret eden Altohamy, ''Sudan'a gelen iş adamları yaklaşık 14 anlaşmaya imza attı. Sonrasında YENİAD'ın ülkeye ziyaretinde de yeni anlaşmalar yapıldı. Bazıları yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanın ziyareti ve bu anlaşmalar, Türkiye ile Sudan arasında yıllar önce kopan bağı yeniden oluşturmaya başlayacak. YENİAD'ın yaptığı bu çalışmaların her iki ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını umuyorum.'' diye konuştu.

Sudan'nın Afrika'ya açılan bir kapı olduğuna dikkati çeken Altohamy, Türkiye'nin bu kapıdan girmesi gerektiğini söyledi.

- "Kapılarımız Türk iş adamlarına açık"

Altohamy, Sudan'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından Afrika bölgesinin en zengin ülkesi olduğunu ancak bunları işletecek güce sahip olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Birçok ülke Sudan'ın kaynaklarını kullanmak istiyor. Türk iş adamlarının Sudan'da gerçekleştireceği yatırımlar ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Gerek yer altı gerek yerüstü zenginlikleri fazlası ile var. Ziraat, hayvancılık, madencilik konusunda da oldukça zengin bir ülke. Sudan birçok ülkenin iş yapmak, kaynaklarını kullanmak istediği bir ülke. Ama biz Türkiye'nin burada iş yapmasını istiyoruz. İnşallah bu işi sömürgeciler değil, Türkiye yapacak. Şu ana kadar yapılan anlaşmaların bir an önce hayata geçmesini ve Sudan halkına faydalı olmasını istiyoruz. Kapılarımız Türk iş adamlarına açık, elimizden gelen yardımı esirgemeyeceğiz. Ticari ve yatırımla ilgili tüm Sudan projeleri hakkında bilgi vermeye hazırız.''

- "Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız"

YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer de derneğin Türkiye ve Afrika'nin kalkınması için yola çıktığını belirterek, ''Ülkemizin kalkınması için her türlü eğriyi doğrultmaya çalışacak, her türlü doğruyu sonuna kadar destekleyecek ve her türlü fedakarlığı yine ülkemiz ve tüm insanlık için yapmaya gayret göstereceğiz.'' dedi.

Sudan'a düzenledikleri ziyaret hakkında bilgi veren Esmerer, "YENİAD, sömürü düzenine alternatifler geliştirmek amacıyla yola çıktı. Güçlü kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonu ile birçok sivil toplum kuruluşunun da imrenerek baktığı bir yapılanmayız. Bu güçlü yapısı ile YENİAD kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme ve temsilcilik çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. Bu konuda 'Teşkilatlanma Komisyonumuz' hedef olarak haziran sonunda Türkiye’nin 41 ilinde, yani yarısında şubeleşme çalışmalarını tamamlamış olacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sudan ticari gezisi gibi Afrika'ya 3 ayrı gezi daha düzenleyeceklerini bildiren Esmerer, "Bu geziler kapsamında B2B’ler ve iş forumları organize edilecektir. Şu an tüm sektörlerde 'Sektör Kurulları' ismi ile de yapılanmamızı tamamladık. Bu kurullar birer sektörel dernek gibi çalışacak ve alanlarında en etkili kurullar olmaya gayret göstereceklerdir.'' diye konuştu.

YENİAD Genel Başkan Vekili Harun Macit ise Türk girişimcilerinin Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar dünyanın dört yanına ulaştırmayı hedeflendiğini belirterek, "Türk ürünlerini dünya pazarına sunarak Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.?" dedi.

Sudan'a 26 kişilik ticari bir heyetle gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını aktaran Macit, Sudanlı iş adamlarının da Türkiye'ye gelerek söz konusu ticaret hacmini artırmak için projeler sunacaklarını anlattı.

- "Sudan Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO ) Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Sudan'ın Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, Sudan bağlamında yapılan açılımlara İTO'un tam destek verdiğini söyledi.

Kalsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan gezisini hatırlatarak, ''Sudan gibi pazarlara odaklanan bir çok ülkeyle rekabet etme konusunda önemli bir adım atmış olduk. İTO, yuvarlak masa toplantıları yaparak belli projelere odaklanmak istiyor. Yuvarlak masa organizasyonlarını Afrika'da yapmak istiyoruz. YENİAD'ın Sudan'daki bu girişimini Afrika'nın başka ülkelerinde de yapabiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.