Suikast FETÖ işi, arkasında ABD var

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında önceki gün Türkiye'ye gelen Rus soruşturma heyeti, dosyayı takip eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle toplantı yaptı. Rus heyetiyle yapılan o kritik toplantıda, eldeki bulgu ve verilere göre suikastın FETÖ tarafından yapıldığı tespiti paylaşıldı. Savcılık ve Emniyet yetkililerinin de katıldığı toplantıda Karlov suikastının arkasındaki güçlere ilişkin değerlendirme yapıldı. Başsavcılık yetkilileri Rus heyetine iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak için Karlov'a suikast düzenlendiğini ve saldırının arkasında FETÖ'nün bulunduğunu ifade etti. Rus heyetindekilerin de, "Suikastın FETÖ işi olduğuna kanaat getirdik. Arkasında ABD var" değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi. Rus yetkililer, Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın gerçekleştirdiği saldırı öncesine ait silinen e-posta mesajlarına ulaşmıştı. Altıntaş'ın bilgisayarında "Fetullah Gülen" ibareli 2 dosya, "Hizmet" ibareli 690 dosya, "FETÖ" ibareli 4 dosya, "Nur Cemaati" ibareli 1 adet dosyanın silindiği belirtildi. Saldırganın kendini gizlemek için büründüğü, "El-Kaide, El - Nusra ve DEAŞ" gibi örgüt isimlerinin de hard diskten arandığı ancak bulunamadığı ortaya çıktı.

ŞİFREYİ HİNTLİ FİRMA KIRACAK

Bu arada FETÖ üyesi Altantaş'a ait telefonun şifresinin kırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Dört haneli, hem harf hem de rakamdan oluştuğu için Türkiye'de kırılamayan şifre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, soruşturmada görevli birimlere, "maliyeti ne olursa olsun telefonun şifresi kırılsın" talimatı verdiği ortaya çıktı. İsrail merkezli şirketin Altıntaş'ın telefonunun şifresini kırabilmek için 20 bin dolar talep etmesi ve telefonu telefonu yurtdışına götürmek istemesi üzerine rota bir Hint firmasına döndü. Hint firmasının telefonu yurtdışına çıkarmadan Türkiye'de gerekli çalışmayı yapabileceği belirtildi. Telefona herhangi bir ekleme yapılmaması ve göz önünde işlemlerin sürmesi için de Başsavcılık'ta bir kozmik oda oluşturulacağı anlatıldı. İki tarafın da Hint firması için görüş birliğine vardığı belirtildi.

KARLOV ANKARA VE MOSKOVA'DA ANILDI

BÜYÜKELÇİ Andrey Karlov, ölümünün birinci yıldönümde Moskova ve Ankara'da düzenlenen törenlerle anıldı. Karlov için yaşadığı Petrozavodskaya caddesindeki evin önünde gerçekleştirilen törene Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Karlov'un eşi Marina Karlova'nın yanı sıra çok sayıda Türk işadamı ve basın mensubu katıldı. Evin duvarına Karlov'un rölyefi asıldı. Karlov'un ölümünün iki ülke için de kayıp olduğunu belirten Diriöz, "Arkasında da FETÖ'nün olduğu ortaya çıkıyor" dedi. 19 Aralık 2016'da suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde de tören düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, Karlov'u en iyi şekilde anmanın, Türk Akımı'nın kilometresi, Akkuyu Nükleer Santrali'nin reaktörlerinin çalışması, milyonlarca Rus turistin olması ve tüm seviyelerde işbirliğinin arttırılması olduğunu söyledi.

Kaynak: SABAH