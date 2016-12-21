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Suikast hazırlığında yakalanan PKK'lıların evinde FETÖ'ye ait kitaplar çıktı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik yapılan operasyonda suikast hazırlığındaki 4 terörist gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise FETÖ'ye ait kitaplar çıktı.

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Gaziantep'te DEAŞ mensubuna suikast hazırlığında olduğu ileri sürülen 4 PKK'lı yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ‘‘PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet Ruhsatsız Av Tüfeği,çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir'' denildi.

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