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"Suikast timi" ile Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü teröristlerin irtibatları tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi 

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