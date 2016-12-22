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Suikastçý Altýntaþ'ýn 6 yakýný serbest býrakýldý

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlý saldýrý sonucu öldürülmesine iliþkin Aydýn'da gözaltýna alýnan saldýrganýn annesi, babasý, ablasý, 2 dayýsý ve yengesi serbest býrakýldý.

  • AYDIN (AA)
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Karlov'un öldürülmesine iliþkin soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan saldýrganýn annesi Hamidiye ve babasý Esrafil Altýntaþ, üvey ablasý Seher Ö, dayýlarý Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydýn Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesindeki iþlemleri tamamlandý.

Zanlýlar, ifadelerinin ardýndan savcýlýk talimatýyla salýverildi.

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralýk'ta silahlý saldýrý sonucu öldürmesinin ardýndan ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn Söke ilçesinde yaþayan annesi, babasý, kýz kardeþi ve 3 yakýný gözaltýna alýnmýþtý.

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