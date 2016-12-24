Suikastçı Altıntaş'ın annesi: Düşmanlık yapan bir oğlum yok

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasttan sonra gözaltına alınıp 2 gün sorgulandıktan sonra serbest bırakılan saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın babası Esrafil ve annesi Hamidiye Altıntaş, Aydın Söke'den ayrılıp bir akrabalarının yanına gitti. Altıntaş'ın dayısı Hasan Furuncu, kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan anne ve babanın cenazeyi istemediğini söyledi.

'BENİM BAŞIMI ÖNE EĞDİREN BİR OĞLUM YOK'

Habertürk'den Mehmet İnmez'e konuşan Furuncu, "Anne, ‘Benim, başımı öne eğdiren, düşmanlık yapan bir oğlum yok. Cenazeyi Söke'ye de getirmeyin, kimsesizler mezarlığına gömün' diyor. Hiçbir anne vatan haini doğurmaz, sonradan vatan haini olur. Aile olarak FETÖ'ye karşıyız" dedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dayı Furuncu, Altıntaş'ın anne ve babasının sözlerini şöyle aktardı: "Biz devletimizi ve milletimizi seven insanlarız. Oğlumuzun bir terör örgütüyle bağlantısı olacağını bilmiyorduk. Büyüttüğümüz oğlumuzun böyle biri olacağını bilemezdik. FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilsek ihbar ederdik. Hem vatanımızı hem oğlumuzu kurtarırdık. Onu bu hale getirenlerin ciğerleri yansın."