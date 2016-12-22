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Suikastçý Altýntaþ'ýn koruma polisi rozeti taktýðý belirlendi

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis Altýntaþ'ýn suikastýn gerçekleþtiði yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktýðý da belirlendi.

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Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altýntaþ tarafýndan öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Altýntaþ'ýn suikastýn gerçekleþtiði yere dikkat çekmeden girmek için koruma polisi rozeti taktýðý da belirlendi.
 
Öte yandan gözaltýna alýnan suikastçýnýn ailesi serbest býrakýldý. Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 aralýk'ta Çankaya Çaðdaþ sanatlar Merkezi'nde sergi açýlýþýnda öldürülmüþtü.
 
Tetikçi çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altýntaþ (22) serginin yapýlacaðý merkezin yanýndaki otelde 5 gün önce yer ayýrtmýþtý. suikast günü de otele giriþ yapmýþtý.
 

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Dün ortaya çýkan gerçek herkesi þaþýrttý. Elçinin o gece 19.00'da sergiye geleceðini Çankaya Çaðdaþ sanatlar Merkezi yönetimi bile o gün 16.30'da öðrenmiþti.
 
KORUMA ROZETÝ TAKMIÞ
 
Katliam gecesi suikastçý Mevlüt Mert Altýntaþ'ýn ceketinin yakasýndaki polis rozeti detayý yeni ortaya çýktý. Bu rozeti sadece Emniyet Koruma dairesi'nde görevli polisler takýyor. Ankara'da bu rozeti tüm görevliler tanýyor. Yakasýnda olan polise tüm yollar açýlýyor.
 

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