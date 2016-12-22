FETÖ'cü suikastçýnýn anne ve babasýnýn ifadeleri ortaya çýktý

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlý saldýrý sonucu öldürülmesine iliþkin Aydýn'da gözaltýna alýndýktan sonra serbest býrakýlan saldýrganýn babasý Esrafil Altýntaþ, polise verdiði ifadede, oðlunun Ýzmir polis okulunda okuduðu esnada en samimi arkadaþýnýn Sercan B. olduðunu belirterek, "Hatta seçme imkanýn varsa Ýzmir'de kalmasýný söylememe raðmen Sercan'ýn Ankara'ya gitmesinden dolayý burayý seçti, bu þahýsla ayný evde kaldýlar." dedi.

Büyükelçi Karlov'un Mevlüt Mert Altýnbaþ tarafýndan öldürülmesinin ardýndan saldýrganýn Aydýn'ýn Söke ilçesinde gözaltýna alýnan ve bugün serbest býrakýlan anne ve babasýnýn ifadeleri ortaya çýktý.

Þüphelilere, "Mevlüt Mert Altýntaþ ile ne zaman görüþtükleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediði ya da imada bulunup bulunmadýðý, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle baðlantýsýnýn olup olmadýðý" gibi sorular yöneltildi.

"Benim çocuðum içine kapanýk sessiz ve sakin bir çocuktu"

Ýfadesinde, saldýrýnýn olduðu gün oðlunun 16.30'da kendisini aradýðýný ve ne yaptýðýný sorduðunu belirten anne Hamidiye Altýntaþ, þunlarý anlattý.

"O ara müsait deðildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapýyorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacaðýmý söyleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkýný helal et' diyerek telefonu kapattý. Oðlum polislik sýnavlarýna hazýrlanýrken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuðum içine kapanýk sessiz ve sakin bir çocuktu."

"Polis olduktan sonra içine kapanmaya ve sessizleþmeye baþladý"

Baba Esrafil Altýntaþ da olayýn olduðu gün oðluyla konuþtuðunu, kendisine, telefon hattýna kontör yüklediðini söylediðini aktardý.

Telefon konuþmasýnda oðluna çalýþýp çalýþmadýðýný sorduðunu belirten Altýntaþ, ifadesinde þunlara yer verdi:

"Bana izinli olduðunu, þu an çarþýda gezdiðini, yemek yiyeceðini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardý. Konuþmasýnda anormal bir durum söz konusu deðildi. Ýzmir Rüþtü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunu kazandýktan sonra Sercan B. isimli öðrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düþkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleþmeye baþladý. Ýzmir polis okulunda okuduðu esnada en samimi arkadaþý Sercan B. isimli þahýstý. Hatta seçme imkanýn varsa Ýzmir'de kalmasýný söylememe raðmen Sercan'ýn Ankara'ya gitmesinden dolayý burayý seçmiþ, bu þahýsla ayný evde kaldýlar."